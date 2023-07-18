В России в 2023 году запланировали ввод порядка 145 федеральных объектов

В этом году также намерены ввести свыше 1,5 тыс. объектов региональной собственности, которые софинансируются из федерального бюджета, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/ Ввод порядка 145 федеральных объектов и свыше 1,5 тыс. объектов региональной собственности, которые софинансируются из федерального бюджета, запланирован в 2023 году. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В 2023 году запланирован ввод порядка 145 федеральных объектов и свыше 1,5 тыс. объектов региональной собственности, которые софинансируются из федерального бюджета. Еще более 300 объектов планируется ввести дополнительно за счет их опережающего финансирования за счет казначейских кредитов", - сказал он на встрече с сенаторами РФ в формате "Открытого диалога".