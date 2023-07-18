Хуснуллин считает, что компромиссное решение по апартаментам может быть найдено осенью

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Единого мнения по статусу апартаментов пока не сформировано, компромиссное решение может быть выработано в осеннюю сессию. Такое мнение во вторник высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"К сожалению, мы пока не можем прийти к единому мнению по этому вопросу, потому что у нас получились совершенно разные подходы в крупных городах (Москва, Питер) и небольших. <…> Считаю, что законопроект отзывать не надо, в осеннюю сессию с ним еще поработаем, соберемся и попробуем найти компромиссное решение", - сказал он на встрече с сенаторами РФ в формате "Открытого диалога".