Девелопер "Эталон" объявил о намерении прекратить листинг на Лондонской фондовой бирже

Последним днем листинга GDR компании на этой бирже станет 16 августа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Группа "Эталон" объявила о намерении прекратить листинг на Лондонской фондовой бирже. Это следует из сообщения на сайте раскрытия информации.

"ETALON GROUP PLC (далее группа "Эталон" или "Компания") <...> объявляет о намерении прекратить листинг глобальных депозитарных расписок (далее - "ГДР") компании на Лондонской фондовой бирже. Соответствующее решение было принято советом директоров компании 17 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы девелопера, "Эталон" планирует обратиться в управление по финансовому надзору и надзору Великобритании (FCA) для отмены листинга глобальных депозитарных расписок (GDR) в связи с фактической приостановкой торгов ГДР компании с 3 марта 2022 года. Также девелопер намерен запросить у Лондонской фондовой биржи (LSE) отмену допуска GDR к торгам на основном рынке.

ETALON GROUP PLC имеет статус первичного листинга на основном рынке Лондонской фондовой биржи с 2011 года. 16 августа 2023 года станет последним днем листинга ГДР компании на Лондонской фондовой бирже.

В июле Банк России одобрил регистрацию проспекта ГДР компании к публичному обращению в РФ. Таким образом группа "Эталон" завершила процесс изменения основания для листинга на Московской бирже. После прекращения листинга в Лондоне девелопер сохранит листинг ГДР на организованном рынке Московской биржи. "Программа ГДР остается в силе и является действующей. Держатели ГДР могут осуществлять свои права по данной ценной бумаге в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.

Компания основана в 1987 году и является одной из крупнейших в сфере девелопмента и строительства в России. Специализируется на строительстве жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С момента создания группа "Эталон" ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. метров. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов компании в конце 2022 года составляла 288 млрд рублей. Выручка в 2022 году составила 80,6 млрд рублей, EBITDA - 16,5 млрд рублей.