В Москве число ипотечных сделок выросло почти на 13% в июне

За этот период в городе зарегистрировали свыше 13 тыс. договоров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 13 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования зарегистрировали в Москве в июне, их число выросло за месяц почти на 13%. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В июне 2023 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 13 123 договора ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости столицы, что на 12,6% больше показателя мая - 11 657. По сравнению с показателем июня прошлого года число ипотечных договоров при покупке жилья увеличилось на 92,7%", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в тексте, Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в июне составил 26,5 млрд рублей - это 19,6% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму 910,5 млрд рублей.

"И по итогам второго квартала мы фиксируем рекордное число ипотечных сделок при покупке жилья в строящихся домах и на вторичном рынке - свыше 36 тыс. Это на 28,6% превышает результат первых трех месяцев текущего года и на 75,8% больше апреля-июня прошлого года, а к предыдущему максимуму второго квартала 2021 года увеличение составило 8,6%", - цитирует пресс-служба руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

По результатам первого полугодия Росреестром по Москве зафиксированы также наивысшие показатели всех лет - никогда еще в январе-июне объем регистраций жилищных ипотек не превышал 64 тыс. сделок (64 729). Этот показатель на 23,9% увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года (52 246).