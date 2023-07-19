На юго-западе Москвы за полгода сдали в эксплуатацию более 110 тыс. кв. м недвижимости

Жилая площадь зданий превысила 30 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Общий объем сданной в эксплуатацию недвижимости на юго-западе Москвы за полгода составил более 110 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"По итогам первого полугодия 2023 года на территории Юго-Западного административного округа (ЮЗАО - прим. ТАСС) Москвы введено в эксплуатацию 12 объектов капитального строительства. На территории ЮЗАО общий объем сданной недвижимости составил более 110 тыс. кв. м, жилая площадь новостроек превысила 30 тыс. кв. м. Социальная инфраструктура округа пополнилась целым рядом новых объектов, в том числе сданы два медицинских учреждения, физкультурно-оздоровительный комплекс и общежитие", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Отмечается, что в рамках реализации программы реновации получены разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов в районе Зюзино и новостройки в Черемушках. Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест сдана в Южном Бутове. Новое общежитие для специалистов ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" появилось в Академическом районе. В Ясеневе сдан в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак-волейбол".

Кроме того, за шесть месяцев 2023 года Мосгосстройнадзор выдал 19 разрешений на строительство в ЮЗАО объектов общей площадью около 550 тыс. кв. м. В Северном Бутове стартовало строительство культурно-досугового центра и физкультурно-оздоровительного комплекса. Новый бизнес-центр площадью 74 тыс. кв. м появится в Академическом районе столицы.

"Всего под надзором комитета на юго-западе Москвы находится 58 объектов капитального строительства площадью около 1,86 млн кв. м. С января инспекторы Мосгосстройнадзора организовали 94 выездные проверки на объекты ЮЗАО. В ходе проверочных мероприятий было оформлено 252 протокола об административных правонарушениях в области строительства. Сумма штрафов составила более 33,8 млн рублей", - отметил Войстратенко.

Он подчеркнул, что все замечания оперативно устраняются участниками строительства под контролем комитета. Кроме того, инспекторы провели с застройщиками 254 профилактических мероприятия, в том числе объявили 86 предостережений, провели 152 консультации и 16 профилактических визитов.