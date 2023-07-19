19 июля, 07:16

В Москве продлили срок строительства офисного комплекса с деловым центром

На данный момент готовность комплекса оценивается в 80%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Срок строительства гостинично-офисного комплекса с Абхазским культурно-деловым центром продлили в Москве до 1 февраля 2024 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Продлен срок строительства гостинично-офисного комплекса, в котором запланировано размещение Абхазского культурно-делового центра. Объект расположен в Таганском районе по адресу: ул. Земляной Вал, вл.77-79 (ЦАО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Отмечается, что на земельном участке площадью 0,37 га застройщик ООО "Строй-Инвест" возводит гостинично-офисный комплекс с Абхазским культурно-деловым центром. На данный момент его готовность оценивается в 80%. Срок реализации проекта продлен до 1 февраля 2024 года в соответствии с разрешением на строительство.

Пятова также уточнила, что общая площадь здания составит 21,8 тыс. кв. м. При этом его наземная часть займет более 12,6 тыс. кв. м. Такие объекты насыщают культурную и деловую инфраструктуру города, а также обеспечивают горожан новыми рабочими местами. 

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