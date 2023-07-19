На юго-востоке Москвы за полгода сдали в эксплуатацию более 610 тыс. кв. м недвижимости

Объемы ввода объектов на территории ЮВАО выросли на треть по сравнению с первым полугодием 2022 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Почти 30 объектов капитального строительства ввели в эксплуатацию на территории Юго-Восточного административного округа Москвы в течение первого полугодия, общая площадь составила 611 тыс. кв. м. Об этом в среду сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"На территории Юго-Восточного административного округа Москвы в течение первого полугодия 2023 года ввели в эксплуатацию 28 объектов капитального строительства общей площадью 611 тыс. кв. м. <…> В целом объемы ввода зданий и сооружений на территории ЮВАО выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда было сдано 460 тыс. кв. м", - приводятся в тексте слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

За шесть месяцев 2023 года на юго-востоке сданы две школы в районах Лефортово и Некрасовка. Завершена реконструкция Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова. Готов к эксплуатации очередной участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара.

За этот же период Мосгосстройнадзор выдал 36 разрешений на строительство в ЮВАО объектов общей площадью 680 тыс. кв. м. В округе появятся 16 новых домов по программе реновации, детский сад на 150 мест на территории Рязанского района, учебный корпус на 400 мест и храмовый комплекс в районе Марьино.