В Москве на торги выставят два участка под автосервис и автозаправку

Договоры с победителями аукционов будут заключены на 2,5 года, за это время арендаторам необходимо возвести объекты и ввести их в эксплуатацию

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Два земельных участка общей площадью 0,56 га выставят на торги в Москве, там построят автосервис и автозаправку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества в среду.

"В третьем квартале город планирует выставить на торги два земельных участка, на которых инвесторы смогут построить автомойку с автомастерскими общей площадью 963 кв. м и АЗС площадью 1 тыс. кв. м. Договоры с победителями аукционов будут заключены на 2,5 года, за это время арендаторам необходимо возвести объекты и ввести их в эксплуатацию. В обоих случаях инвесторам дается один год для получения разрешения на строительство и еще девять месяцев на завершение работ нулевого цикла", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Уточняется, что земельный участок площадью 0,14 га для строительства объекта транспортного обслуживания находится в Северном Бутово, недалеко от пересечения улиц Поляны и Академика Глушко. Под автозаправочную станцию на аукцион выставят участок площадью 0,42 га, расположенный в поселении Щаповском, рядом с Варшавским шоссе.