Пушилин заявил о готовности коммерческих застройщиков работать в безопасных городах ДНР

Врио главы ДНР отметил, что в республике большая потребность в новом жилье

ДОНЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Коммерческие застройщики готовы начинать работу в населенных пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), в которых относительно безопасно. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"В этом плане работа двигается уже, первые площадки выделены, помимо жилых домов одобрено решение по оптовому торговому рынку и еще ряду объектов. Не только в Мариуполь готовы заходить застройщики, которые будут строить коммерческое жилье, но и в другие населенные пункты, в которых относительная безопасность фиксируется", - сказал Пушилин.

Он добавил, что в республике большая потребность в новом жилье. В частности, из-за льготной двухпроцентной ипотеки. Также многие жители ДНР возвращаются на прежние места жительства после боев, а значительная часть жилья в ходе них была уничтожена.

Пушилин отметил, что поступает достаточно много заявок от коммерческих застройщиков, сейчас они проверяются.