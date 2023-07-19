В центре Москвы демонтировали самострой на крыше здания XX века

Четырехэтажное здание расположено в историческом районе около Москвы-реки и усадьбы Грачевых конца XVIII - начала XIX века

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Самострой ликвидировали с крыши здания 1917 года постройки в центре Москвы, там было возведено дополнительное помещение. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Самовольную надстройку выявили в Большом Саввинском переулке, дом 2, строение 4. Четырехэтажное здание расположено в историческом районе около Москвы-реки и усадьбы Грачевых конца XVIII - начала XIX века.

"Один из правообладателей строения возвел дополнительные помещения площадью 205,7 кв. м. Специалисты установили, что земельный участок передан в пользование для эксплуатации здания, однако его реконструкция договором не предусмотрена. Поскольку здание оформлено в собственность, вопрос о законности надстройки рассматривался в судебном порядке. <…> Учитывая, что конструкцию возвели без наличия необходимых разрешений и согласований, объект признали незаконным. Владелец уже ликвидировал надстройку", - цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.