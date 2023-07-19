Девелопер готов к реализации квартир в трех корпусах ЖК "Дзен-кварталы" в Новой Москве

В доме представлены квартиры разных планировок, от небольших студий до четырехкомнатных, с отделкой и без

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Девелопер ГК "А101" выполнил все необходимые мероприятия для открытия продаж квартир в доме № 4 жилого комплекса "Дзен-кварталы" в поселении Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское (Новомосковский административный округ). Об этом сообщила в среду председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Застройщик ранее получил разрешение на строительство, оформил и разместил проектную декларацию в ЕИСЖС. Дом состоит из трех корпусов переменной этажности - от 8 до 21 этажа. Он рассчитан на 447 квартир, жилая площадь - около 25,8 тыс. кв. м, а общая, включая нежилые помещения, - свыше 46 тыс. кв. м. Специалисты комитета контролируют реализацию квартир с самой ранней стадии, с момента размещения проектной декларации", - отметила Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Комитет также заверил, что следит за корректностью и полнотой размещаемых застройщиком сведений, отслеживает механизм реализации инвестпроекта. Так, новый дом будет строиться по "новой" схеме, с открытием счетов эскроу - такие счета, согласно проектной документации, дольщики должны будут открыть в Россельхозбанке.

"В доме представлены квартиры разных планировок, от небольших студий до четырехкомнатных, с отделкой и без. Запроектированы квартиры с собственной террасой, мастер-спальней, увеличенной кухней, местом для кладовой или гардеробной, отдельным помещением для стирки. Дом расположен в центральной части района, в непосредственной близости от его главной площади и "моста знаний", который соединяет жилую застройку с образовательным центром", - добавили в пресс-службе.

Жилкомплекс "Дзен-кварталы" возводится на территории площадью 20,5 га, суммарный объем жилой застройки составляет более 320 тыс. кв. м. Здесь построят современный образовательный центр со школой на 1 275 учеников и детским садом на 200 малышей, а также два детских сада по 150 мест в каждом. Проектом предусмотрены магазины и кафе, аптеки, салоны красоты, спортивные и медицинские центры, детские развивающие и творческие студии и так далее.