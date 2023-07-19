19 июля, 09:52

Девелопер завершил выдачу ключей дольщикам жилого комплекса на севере Москвы

Собственникам переданы ключи от 450 квартир и нежилых помещений

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Компания Upside Development завершила выдачу ключей дольщикам жилого комплекса "Любовь и Голуби" в московском районе Западное Дегунино. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"Собственникам переданы ключи от 450 квартир и нежилых помещений - апартаментов. Все они были реализованы еще на этапе строительства. Помимо этого, дольщикам передаются машино-места, внеквартирные кладовые и коммерческие помещения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что жилой комплекс представляет собой три 22-этажных здания. Корпуса расположены на общей придомовой территории и отделены от улицы галереей с досуговыми и развлекательными объектами. Комплекс находится в пешей доступности от станции метро "Селигерская" и платформы "Моссельмаш" будущего третьего Московского центрального диаметра. Рядом есть пять парковых зон, магазины, торговые центры, школы и детские сады. 

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