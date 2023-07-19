Совфед одобрил закон о порядке приватизации изъятого у коррупционеров жилья

По данным Росимущества, в госказне находятся 140 объектов жилого фонда, конфискованных в собственность России

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому недвижимость, поступившая в государственный жилищный фонд в результате коррупционного правонарушения, будет реализоваться в соответствии с законодательством о приватизации. Документ был инициирован правительством РФ.

Сейчас в случае выявления несоответствия расходов лица, замещающего в том числе госдолжность в регионе, расходов его жены (мужа) и несовершеннолетних детей общему доходу семьи генпрокурор России подает в суд заявление об обращении в доход РФ земельных участков, недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций. Речь идет об имуществе, в отношении которого нет подтверждения, что оно приобретено на законные доходы. Средства, полученные от обращения в доход РФ такого имущества, а также денежные средства от его реализации, зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования по нормативу 100%.

В настоящее время в составе имущества госказны России числится значительный объем жилых помещений, поступивших как имущество, обращенное в собственность РФ. При этом часто такие жилые помещения представляют собой жилье большой площади и повышенной комфортности, говорится в пояснительной записке.

По информации Росимущества, в госказне находятся 140 объектов жилого фонда, конфискованных в собственность РФ.

Согласно закону, поступившие в фонд жилые помещения будут приватизироваться исключительно путем продажи на аукционе.