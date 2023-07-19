МЭР и Минстрой разработают систему цифровизации жилищного надзора

Закон о контроле приняли в 2020 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития и Минстрой работают над созданием реестров цифрового контроля жилищного надзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России, отвечая на соответствующий вопрос.

"Продолжим цифровизацию контроля - реестр инцидентов, типовые решения для федеральных и региональных контролеров. Например, вместе с Минстроем делаем отдельный модуль для жилищного надзора. Отдельно вместе с Минцифры внедряем модуль для дистанционных проверок", - сказали в пресс-службе МЭР.

Как сообщалось ранее, закон о контроле был принят в 2020 году. С 1 июля 2021 года вступил в силу для большинства федеральных видов контроля, а с 1 января 2022 для регионов и муниципалитетов.

С 10 марта 2022 года в качестве меры поддержки экономики был введен мораторий на проверки. В него не вошли налоговый и финансовый контроль, проверки со стороны силовиков. При этом мораторий коснулся бизнеса всех уровней - от МСП до крупнейших компаний.

Исключения были сделаны для случаев, когда есть высокие риски причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также, если речь идет о социально значимых объектах по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований.