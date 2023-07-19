В России выдача ипотеки выросла в 1,5 раза за первое полугодие

Российские банки предоставили 825 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 3 трлн рублей

МОСКВА. 19 июля. /ТАСС/. Выдача ипотеки в России выросла в 1,5 раза за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ

"За первое полугодие российские банки предоставили 825 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 3 трлн рублей - в полтора раза больше, чем за аналогичный период годом ранее", - говорится в сообщении пресс-службы.

Полугодовые итоги в жилищной сфере подвели аналитики ДОМ.РФ. Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг отметил, что после некоторого спада в начале года среднемесячные темпы выдачи ипотеки с марта по июнь близки к максимальным значениям: 150-170 тыс. кредитов ежемесячно. "Поддержку рынку в первом полугодии оказали льготные программы: их доля превысила 95% выдачи на первичном рынке и составляет около половины общего объема ипотеки. При этом более востребованными становятся адресные механизмы поддержки: доли "Семейной ипотеки" (48% в I полугодию 2023 г., +4 п. п. за год) и "IT-ипотеки" (3%, +2 п. п. за год) возросли благодаря расширению параметров программ", - приводит пресс-служба его цитату.

По мнению эксперта, ужесточение регулирования ипотечного рынка и ожидаемый рост ключевой ставки может замедлить темп выдачи ипотечных займов к концу года. Тем не менее сумма ипотечных займов за весь 2023 год может превысить 6 трлн рублей, что станет максимальным результатом за всю историю выдачи кредитов на жилье.

По информации ДОМ.РФ, активизация спроса на новостройки вызвала существенное оживление в строительной отрасли. С марта ежемесячные поступления на счета эскроу превышают 300 млрд рублей, что значительно опережает прошлогодние показатели. В свою очередь, застройщики увеличили предложение: в первом полугодии на рынок выведены проекты площадью 21,4 млн кв. м (+21% к I полугодию 2022 года). В результате совокупный объем строящегося жилья в России обновил допандемийный максимум и составил 101,1 млн кв. м.

Также в сообщении приводятся данные о том, что в текущих условиях банки активно кредитовали строителей: сумма открытых кредитных линий застройщикам с начала года увеличилась на 1,6 трлн рублей - до 13,7 трлн рублей. Ускорилась и выборка лимитов по проектному финансированию (+0,7 трлн рублей до 5,4 трлн рублей), что свидетельствует об увеличении темпов строительных работ по действующим проектам. Текущие показатели способствуют достижению национальных целей по ежегодному вводу не менее 120 млн кв. м жилья.

Рынок жилья достиг баланса

По оценкам аналитического центра ДОМ.РФ, сегодня рынок жилья приблизился к балансу спроса и предложения. Уровень распроданности квартир на данный момент (30%) соответствует нормальной модели проектного финансирования с учетом текущей стройготовности портфеля (43%). Жилье, которое должно достроиться в этом году, распродано почти на 60%, а снижение общей распроданности связано с активным запуском новых проектов, срок ввода которых запланирован на 2025 год и позже.

В сообщении сказано, что аналитики ДОМ.РФ прогнозируют к концу года околонулевой рост стоимости жилья. Далее, по их мнению, его стоимость будет повышаться в пределах инфляции.