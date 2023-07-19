В Башкирии заявили, что для закрытия вопроса аварийного жилья нужно расселить 28 домов

Всего с 2019 года переселены более 7,6 тыс. жильцов

УФА, 19 июля. /ТАСС/. Досрочное завершение программы расселения аварийного жилья в Башкирии требует переселения 534 человек, проживающих в 28 домах. Всего с 2019 года переселены более 7,6 тыс. жильцов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства строительства и архитектуры республики.

"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Республике Башкортостан планируется завершить работу по переселению граждан из непригодного для проживания жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Всего с 2019 года в Башкортостане переселили более 7,6 тыс. граждан из более чем 93 тыс. кв. метров аварийного жилья. В рамках действующей программы нам осталось расселить 534 человека из 28 аварийных домов Янаула и села Мишкино", - сказано в сообщении.

Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы реализуется в четыре этапа. По ней планируется расселить 4,9 тыс. граждан из жилых помещений площадью 61,5 тыс. кв. метров, из них с участием средств Фонда ЖКХ расселяется 2,5 тыс. человек из 36,1 тыс. кв. метров аварийного жилья. Стоимость программы - более 1,7 млрд рублей. Последний этап планируется завершить до конца 2023 года, чтобы приступить к работе по аварийному фонду, признанному таковым после 2017 года.