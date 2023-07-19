Эксперты: рост спроса на недвижимость на 44% в июле вызван возможным повышением ставки ЦБ

Аналитики компании "Миэль" констатируют смещение клиентского интереса на вторичный рынок

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Потенциальный спрос на первичном рынке недвижимости России за первую половину июля 2023 года повысился на 44%, а сделок заключено на 39% больше, чем в аналогичном периоде прошлого месяца. Об этом сообщил ТАСС в среду директор направления "Новостройки" "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков. Некоторые эксперты связывают возросший спрос с возможным повышением ключевой ставки ЦБ.

"За первую половину июля на первичном рынке в стране потенциальный спрос выше на 44%, а сделок на 39% больше, чем в аналогичный период прошлого месяца. Многие уже поспешили оформить ипотечную заявку, чтобы получить одобрение и быстро выйти на сделку", - рассказал Кочетков ТАСС. По мнению эксперта, возможное повышение ключевой ставки ЦБ приведет к росту процентов по ипотеке на вторичном рынке до заградительных 13-15%.

Отметили рост спроса и в ипотечном центре "Миэль". По словам его директора Юлии Ибрагимовой, в июне - начале июля каждый пятый объект продавался со сроком экспозиции не более 30 дней. "Пик активного обращения за ипотечными кредитами пришелся на июнь. Мы увидели высокий спрос не только на ипотеку, но на приобретение объектов. Быстрое одобрение ипотеки - быстрая покупка", - рассказала она ТАСС. К середине июля, по информации экспертов "Миэль", произошло снижение спроса на 30%. В компании связывают это с началом периода отпусков. Также эксперты "Миэль" считают, что необычно активные май - начало июля оттянули на себя часть будущего спроса.

При этом аналитики компании констатируют смещение клиентского интереса на вторичный рынок. "Для ипотечных покупателей вторичного жилья банки уже несколько месяцев держат ставки на одном уровне при минимальном размере первоначального взноса от 10%, что добавляет стабильности и уверенности. В целом, если базовая ставка по льготным программам - 8%, то средняя ставка на "вторичку" - около 11%", - рассказала Ибрагимова.

В свою очередь, руководитель "Циан Аналитика" Алексей Попов сообщил, что продажи все эти месяцы были на уровне марта-апреля, когда активность покупателей традиционно бывает выше. Однако аналитик не склонен преувеличивать значимость решений регулятора для происходящего на рынке жилья. "Сейчас значительная часть выдач приходится на кредиты, ставки по которым не зависят от величины ключевой ставки. Проценты по льготной и семейной ипотеке прописаны в соответствующих нормативных актах и не могут быть изменены из-за решения ЦБ", - подчеркнул он.

Руководитель департамента розничных продаж Альфа-банка Карина Кучерук в беседе с корреспондентом ТАСС также отметила, что в мае-июне 2023 года многие банки показали рекорды по выдаче ипотечных кредитов. По мнению спикера, это связано с тревожностью покупателей, ощущением нестабильности, желанием сохранить свои деньги, однако реальной необходимости в этом нет, так как ипотека предполагает возможность последующего рефинансирования под более низкие проценты.

Нет смысла "бежать в бетон"

Предостерегает от поспешных вложений и генеральный директор компании "Высоцкий Эстейт" Тамара Высоцкая. Компания специализируется в основном на сделках на вторичном рынке. "Классическая ситуация: объявляют, что ставка будет расти, люди "бегут в бетон", и им плевать, что они покупают недвижимость по раздутым ценам. При этом по большому счету покупатели не считают выгоды, сами себя обманывают, так как разница уже заложена в раздутых ценах", - отметила она в беседе с ТАСС.

Управляющий директор агентства недвижимости "Метриум" Руслан Сырцов убежден, что высокий спрос на ипотечные кредиты для клиентов не связан с действиями Центробанка. "На московском первичном рынке, к примеру, доля сделок с привлечением заемных средств по итогам июня составляет 76%. <...> Однако покупатели уже ощутили, что ведущие банки имеют финансовую возможность не менять свою политику под влиянием решений регулятора", - заявил он корреспонденту ТАСС. По мнению спикера, профилактическое повышение рыночных ставок по сути состоялось еще в 2022 году.

Согласны с ним и ведущие девелоперы. Совладелец и основатель группы компаний "Родина" Владимир Щекин убежден, что к приобретению квартиры в ипотеку потенциальные покупатели обычно готовятся заранее, и в целом они не склонны к резким действиям. "Изменение ключевой ставки не всегда обязательно влечет за собой рост ипотечных ставок или это происходит далеко не сразу. Значительная часть покупателей вообще не следит за решениями ЦБ и не знает о влиянии ключевой ставки на доступность ипотеки", - отметил он в беседе с ТАСС. По данным Щекина, сейчас более 90% покупателей жилья от застройщиков рассчитывают на субсидированные государством кредиты, которые имеют верхний предел: 6,5% - по семейной ипотеке и 8% - по льготной.

Коммерческий директор застройщика Optima Development Дмитрий Голев считает, что на смену околонулевым кредитам пришла траншевая ипотека и другие похожие схемы. "Кроме того, девелоперы совместно с банками-партнерами субсидируют сделки на индивидуальных условиях. Также после повышения коэффициентов риска не состоялось всеобщего увеличения размера минимального первоначального взноса по ипотеке. А Сбербанк с 18 июля снизил его размер до 10%", - сказал он.

В свою очередь, сам Сбер заявил, что среднедневное число заявок на ипотеку за последние две недели находится примерно в одном диапазоне. "В среднем на платформе "Домклик" проводится 5 000 сделок в день, и всплеска по сделкам (как в ипотеку, так и за собственные средства) на текущий момент мы также не наблюдаем", - сообщила в ответ на запрос ТАСС пресс-служба Сбербанка.