Дума приняла закон о выдаче жилищных сертификатов сиротам старше 23 лет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "жилищные сертификаты показали свою эффективность в решении проблемы обеспечения жильем детей-сирот, и в большинстве регионов уже реализуются такие программы"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет детям-сиротам старше 23 лет получить жилищный сертификат. При этом субъекты РФ смогут выдавать такие сертификаты сиротам, после достижения ими 21 года, если соответствующие региональные законы были приняты до вступления в силу федеральных норм.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в декабре 2022 года правительством РФ. Она предусматривает изменения в закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Устанавливается, что воспользоваться правом на получение жилищного сертификата смогут дети-сироты, достигшие возраста 23 лет.

Ко второму чтению были внесены поправки, которые дают возможность субъектам РФ выдавать сертификаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, уже при достижении 21 года, если региональные нормы были приняты до вступления в силу федерального закона. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Преимущественным правом на сертификат будут обладать сироты, которые уже имеют своих детей и намерены использовать материнский капитал для приобретения жилья, а также сироты - участники СВО.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты, "жилищные сертификаты показали свою эффективность в решении проблемы обеспечения жильем детей-сирот, и в большинстве регионов уже реализуются такие программы". "Важно, чтобы закон создавал дополнительные условия для тех субъектов РФ, которые имеют возможность устанавливать более мягкие требования к возрасту детей-сирот для получения жилищных сертификатов. Право снижать возрастную планку до 21 года позволит регионам решать задачу обеспечения детей-сирот жильем более эффективно и адресно", - подчеркнул спикер палаты.