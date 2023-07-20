Собянин сообщил, что в Москве по реновации ежегодно будут вводить 3-4 млн кв. м жилья

Мэр города отметил, что это потребует "гигантского напряжения и бюджета, и строительных мощностей, и организационных"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 3-4 млн кв. м жилья планируется вводить ежегодно по программе реновации в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями Восточного административного округа (ВАО), видеофрагмент которой он опубликовал в своем личном блоге в четверг.

"Ближайшие годы - 2024, особенно 2025, 2026, 2027 годы - по программе реновации будут пиковыми, мы будем строить в 10 раз больше, чем сегодня. <...> Мы в год должны будем вводить по 3-4 миллиона квадратных метров [жилья]", - сказал мэр.

По его словам, это потребует "гигантского напряжения и бюджета, и строительных мощностей, и организационных". "Такую задачу мало кто решал", - подчеркнул Собянин.