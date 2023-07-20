В центре Москвы в первом полугодии ввели в эксплуатацию более 550 тыс. кв. м недвижимости

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, первое полугодие 2023 года завершилось приростом сданной в ЦАО недвижимости на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 20 объектов недвижимости общей площадью свыше 550 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в Центральном административном округе за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"С января по июнь 2023 года на территории Центрального административного округа введен в эксплуатацию 21 объект капитального строительства общей площадью 553 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Так, на территории Олимпийского комплекса "Лужники" сдан ледовый дворец "Кристалл", завершена реконструкция лабораторно-клинического корпуса №7 Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского. Кроме того, после реконструкции открылся для посетителей один из павильонов Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр".

"Первое полугодие текущего года завершилось приростом сданной в ЦАО недвижимости на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в округе было введено в эксплуатацию 314 тыс. "квадратов". Существенную долю в общем объеме занимает жилье с площадью квартир более 200 тыс. кв. м. Также в центре появилось несколько знаковых для всего города строений", - привели в тексте слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

В пресс-службе отметили, что также застройщики инициируют в округе новые проекты. За шесть месяцев 2023 года Мосгосстройнадзор выдал в ЦАО 21 разрешение на строительство. "Центр города пополнится современными жилыми домами, объектами образования и медицины, культурными центрами и деловыми комплексами. Общий объем перспективного строительства составляет 638 тыс. кв. метров", - отметил Войстратенко.

Новые учебные корпуса появятся в Басманном и Пресненском районах. Кроме того, начались работы по реконструкции городской клинической больницы им. И. В. Давыдовского. В Хамовниках построят музей, посвященный истории Новодевичьего монастыря.