Число сделок с новостройками в Москве за июнь снизилось на 11%

В этом месяце на рынке новостроек города оформили 10,9 тыс. первичных договоров

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 10,9 тыс. сделок зарегистрировано в июне 2023 года на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы, что на 11% меньше, чем в мае, но на 20,7% больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В июне на рынке столичных новостроек оформлено 10 924 первичных договора, что на 20,7% выше аналогичного периода прошлого года (9 053). При этом по отношению к маю текущего года и к июню 2021 года зафиксировано снижение: 11% и 18,7% соответственно", - говорится в сообщении.

Всего за полгода Росреестр по Москве зарегистрировал 67,2 тыс. сделок в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 4,6% больше результата первых шести месяцев 2022 года и на 1,5% меньше аналогичного периода 2021 года.

В целом во втором квартале общее число сделок превысило отметку в 38 тыс., был установлен очередной максимум за 15 лет, рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

"В апреле-июне 2021 года было оформлено на 5,8% меньше договоров (36,6 тыс.). На объемы регистраций, в том числе повлиял нежилой сегмент, который за последние три месяца оживился и показал рекордный результат - свыше 13 тыс. сделок", - цитирует его пресс-служба.