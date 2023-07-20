На севере Москвы демонтировали 48 незаконных построек за второй квартал 2023 года

С апреля по июнь в САО выявили 298 нарушений при использовании объектов недвижимости

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Почти 50 незаконных построек демонтировали с апреля по июнь 2023 года в Северном административном округе Москвы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там отметили, что пресечение фактов самовольного строительства во всех административных округах столицы - одна из приоритетных задач Госинспекции по недвижимости.

"С апреля по июнь 2023 года в САО было выявлено 298 нарушений при использовании объектов недвижимости. Из них 85 - при использовании городских нежилых помещений и 213 - в земельной сфере, включая 146 объектов самостроя площадью свыше 32,5 тыс. кв. м. В настоящее время 48 незаконных построек уже демонтированы, по остальным ведется работа. По итогам проведенных работ на севере Москвы освободили более 5,2 тыс. кв. м общегородской земли", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

Он добавил, что сегодня в приоритете Госинспекции по недвижимости - профилактика появления самовольных построек. Например, во втором квартале специалисты Управления контроля за объектами недвижимости по САО на раннем этапе пресекли две попытки возведения самостроя.

"Еще одно важное направление деятельности ведомства - работа с ветхими объектами. Во втором квартале на севере столицы инспекторы выявили 15 построек, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В настоящий момент по ним идет проработка, в результате которой будут разработаны дорожные карты по восстановлению ветхих объектов, а аварийные объекты демонтируют", - уточнили в пресс-службе.

Развитие общественных пространств - это благоустройство, сохранение, восстановление уже существующих парков и создание новых на пустующих и освобожденных от самостроя территориях. Так, в 2021 году в Коптево на месте самостроя появились новый детский городок и фестивальная площадка.