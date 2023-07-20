На севере Москвы за полгода ввели в эксплуатацию почти 640 тыс. кв. м недвижимости

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы ввода недвижимости на севере столицы увеличились более чем на 50%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Почти 30 объектов недвижимости общей площадью 640 тыс. кв. м введено в эксплуатацию в первом полугодии 2023 года на территории Северного административного округа столицы, сообщил в четверг журналистам председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"В рамках создания социальной инфраструктуры сдан ряд важных для жителей районов на севере Москвы объектов. Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену введена в эксплуатацию в Дмитровском районе, еще две поликлиники сданы в Ховрине и Молжаниновском районе, в Коптево построили храмовый комплекс в честь святителя Спиридона Тримифунтского. В первом полугодии 2023 года на территории САО столицы введено в эксплуатацию 29 объектов недвижимости общей площадью 638 тыс. кв. м", - сказал он.

Он добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы ввода недвижимости на севере столицы увеличились более чем на 50%: за шесть месяцев 2022 года на территории округа было введено в эксплуатацию 420 тыс. кв. м. В 2023 году в САО сдано почти 300 тыс. кв. м жилых площадей, из них 48 тыс. кв. м - по программе реновации.

"Также на севере столицы появится два новых объекта здравоохранения, в том числе вертолетная площадка для городской клинической больницы им. В. В. Вересаева в Дмитровском районе. В Восточном Дегунине и Левобережном районе появятся два храмовых комплекса. Началось строительство научно-промышленного технопарка в Молжаниновском районе. Продолжаются работы на стройплощадках 52 жилых объектов, в том числе 23 дома возводится по программе реновации, также на территории округа строится 15 объектов образования и один объект здравоохранения", - отметил Войстратенко.

Всего под надзором и контролем инспекторов Мосгосстройнадзора на севере Москвы в первом полугодии 2023 года находилось 124 объекта капитального строительства общей площадью 4,11 млн кв. м.