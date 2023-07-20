20 июля, 08:40

Девелопер передаст властям столицы образовательный комплекс на 1 320 мест в Новой Москве

Образовательный комплекс уже строится, инвестор планирует ввести его в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москомстройинвест и группа компаний (ГК) "А101" подписали договор о передаче городу образовательного комплекса на 1 320 мест в поселении Сосенское в Новой Москве, сообщила в четверг пресс-служба комитета.

"ГК "А101" заключила с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города образовательного комплекса на 1 320 мест в Новой Москве. Объект будет построен по адресу: пос. Сосенское, в районе дер. Николо-Хованское - Новомосковский административный округ. <...> Образовательный комплекс уже строится, инвестор планирует ввести его в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, договор подписан с компанией "А101", которая осуществляет строительство жилого комплекса "Испанские кварталы" в поселении Сосенское. "По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города образовательного комплекса, в составе которого предусмотрена школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 220 мест", - пояснила она. 

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