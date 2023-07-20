"Домклик" назвал регионы с самыми дешевыми новостройками

В топ-5 вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария, Саратовская область, Республика Калмыкия и Смоленская область

ТАСС, 20 июля. Ингушетия, Кабардино-Балкария и Саратовская область вошли в тройку регионов с самыми дешевыми квартирами в новостройках. Об этом говорится в исследовании "Домклик".

Аналитики изучили сделки Сбера на первичном рынке недвижимости за июнь 2023 года и выделили регионы с самой низкой стоимостью первичного жилья.

"Наиболее низкие цены на квартиры в новостройках зафиксированы в Республике Ингушетия - квадратный метр жилья там стоит от 33,8 тыс. рублей. На втором месте с большим отрывом - Кабардино-Балкарская Республика (47,0 тыс.)", - говорится в материалах.

В топ-5 также вошли Саратовская область (51,1 тыс.), Республика Калмыкия (54,5 тыс.) и Смоленская область (54,7 тыс.). Среди регионов, оказавшихся в десятке, - Чувашская Республика (55,5 тыс.), Владимирская область (55,9 тыс.), Челябинская область (56,5 тыс.), Курганская область (57,5 тыс.) и Республика Башкортостан (57,8 тыс.).

Отмечается, что в Москве минимальная стоимость квадратного метра составляет 173,0 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - 136,6 тыс.