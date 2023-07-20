Москомстройинвест провел более 1 тыс. консультаций по долевому строительству

Специалисты комитета ежедневно проводят консультации по вопросам, с которыми в ведомство обращаются как застройщики, так и дольщики

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москомстройинвест с начала 2023 года провел более 1 тыс. консультаций по вопросам долевого строительства и завершения проблемных объектов, сообщила в четверг пресс-служба комитета.

"С начала 2023 года Москомстройинвест в общей сложности провел 1 033 консультативных мероприятия, касающихся вопросов долевого строительства и завершения строительства проблемных объектов. <...> Специалисты комитета ежедневно проводят консультации по вопросам, с которыми в ведомство обращаются как застройщики, так и дольщики", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в частности, с начала 2023 года специалисты комитета провели 963 телефонные консультации и ответили на вопросы граждан и девелоперов. Кроме того, для повышения информированности застройщиков о соблюдении требований по долевому строительству комитет провел 32 профилактических визита и 38 практических семинаров.

"Нам, как контролирующему органу, важно, чтобы объекты, куда граждане вложили свои денежные средства, строились и вводились в соответствии с установленными сроками и с соответствующим качеством", - цитирует Пятову пресс-служба.