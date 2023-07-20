Девелопер ЖК Hide в Москве отведет более 50% придомовой территории под зеленые зоны

В рамках благоустройства жилого комплекса планируется высадить более 18 тыс. различных зеленых насаждений, а также около 100 деревьев-крупномеров

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Компания MR Group в ходе благоустройства в жилом комплексе Hide на западе Москвы отведет более 50% территории под зеленые насаждения, сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Компания MR Group планирует высадить более 18 тыс. различных зеленых насаждений, а также около 100 деревьев-крупномеров в рамках благоустройства жилого комплекса Hide. Таким образом, больше половины придомовой территории будет отдано под зеленые зоны. Комплекс расположен в районе Раменки по адресу: 1-й Сетуньский проезд, вл. 6-10 - Западный административный округ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внутренняя территория комплекса будет выполнена в виде природного амфитеатра. На придомовой территории появятся роща с собственной аллей для прогулок, зона для занятий йогой, площадка для воркаута, терраса для семейного отдыха и зеленый амфитеатр. В глубине двора будут организованы места для выгула собак и велопарковки.

"Для озеленения двора были выбраны деревья-крупномеры различных пород, хвойные и лиственные кустарники. Газоны и клумбы украсят цветниками-бордюрами из многолетников и декоративных трав. Парковую зону и лужайки соединит сеть прогулочных дорожек, переходящих в мосты со смотровыми площадками, с которых будет открываться вид на всю территорию жилого комплекса", - уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По данным комитета, жилой комплекс Hide состоит из трех корпусов общей площадью 86 тыс. кв. м. В них предусмотрено 837 квартир, а также подземный паркинг на 634 машино-места. Здания объединены стилобатом, в котором разместятся различные общественные пространства: общая гостиная, терраса, спа-центр, спортзал, офисная часть с переговорными. В непосредственной близости от комплекса находятся парк "Долина реки Сетунь" и Воробьевская набережная. Ввести комплекс в эксплуатацию девелопер планирует в четвертом квартале 2023 года.