В Москве за полгода для реновации выделили почти 50 га земли

Больше всего земли предоставили на юго-востоке города - 14 участков

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Власти Москвы в первом полугодии выделили для реализации программы реновации жилого фонда почти 50 га земли, на которых расположено 60 участков для строительства домов. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

"Департамент предоставляет землю для строительства новых домов и сопутствующей инфраструктуры по программе реновации, включая инженерные коммуникации и подъездные дороги. Так, в первом полугодии 2023 года Фонду реновации жилой застройки по договорам аренды и безвозмездного пользования было выделено 60 земельных участков общей площадью почти 50 га в 10 административных округах. Больше всего земли город предоставил на юго-востоке столицы - 14 участков", - сказал он.

Кроме того, еще девять земельных участков выделено на севере города, на юге - восемь, по семь - на востоке и юго-западе, шесть - на северо-востоке, четыре - на западе, три - на северо-западе, по одному - в центре, а также в Троицком и Новомосковском административных округах. В целом, по данным департамента, по реновации строительство ведется на 207 территориях. Из них на месте расселенных и демонтированных жилых домов возводят 84 современные новостройки. Общая жилая площадь возводимых зданий составляет 3,4 млн кв. м. В них переедут более 120 тыс. человек. Новостройки расположены во всех округах столицы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение более 5 тыс. домов.