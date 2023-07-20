Новый ФОК построят на Молдагуловой улице на востоке Москвы

Здание площадью более 8 тыс. кв. м будет возведено за счет инвестора

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить в районе Вешняки. Здание площадью более 8 тыс. кв. м будет возведено за счет инвестора, сообщила в четверг председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок в 0,5 га расположен по адресу: ул. Молдагуловой, вл. 5.

"Комплекс будет размещен в глубине жилой застройки и станет центральной частью спортивной инфраструктуры района. Кроме того, подобные объекты стимулируют развитие физической культуры у жителей разных возрастов", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса столицы.

Предполагается, что максимальная высота строения не должна превышать 25 м, четырех этажей. Княжевская отметила, что инвестору, которого определят в ходе торгов, необходимо также организовать дополнительный автомобильный проезд и благоустроить прилегающую к комплексу территорию.