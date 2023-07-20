На объектах реновации в Москве могут применить свыше 800 новых материалов и оборудования

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что в Стройкомплексе действует эффективный механизм внедрения современной строительной продукции, научно-технических разработок и технологий

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 800 строительных ресурсов может быть применено в рамках столичной программы реновации жилья, которые включили в Московский территориальный строительный каталог (МТСК). Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Свыше 800 единиц строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования включено с начала года в Московский территориальный строительный каталог для последующего применения в рамках программы реновации", - рассказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

Заммэра отметил, что в Стройкомплексе действует эффективный механизм внедрения современной строительной продукции, научно-технических разработок и технологий. "Городским заказчикам, проектировщикам и подрядным организациям благодаря Московскому территориальному строительному каталогу доступна информация о полном перечне инженерного оборудования по всем инженерным системам, а также о новых и эффективных строительных материалах, изделиях, конструкциях, нормативной документации, технологиях и технических решениях, применяемых в том числе на объектах городского заказа", - пояснил он.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, применение такой продукции на московских стройках направлено на обеспечение качества и безопасности городских объектов, исключение контрафакта и фальсификата, является важной мерой импортозамещения. "Более 100 единиц продукции систем пожарной сигнализации и пожаротушения, 17 моделей лифтов пассажирских грузоподъемностью 400, 1 тыс. кг, более 120 единиц оборудования слаботочных систем, порядка 350 единиц оборудования и комплектующих систем отопления, водоснабжения и водоотведения и ряд других новинок внесены в МТСК после тщательного отбора экспертами, качество каждой номенклатуры подтверждено необходимыми сертификатами и документами", - подчеркнул Левкин.

Всего в настоящее время в МТСК содержится информация о более 5,3 тыс. единицах продукции строительного назначения, в том числе 361 инновационной, и 1 807 организациях-производителях строительной продукции, заключили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.