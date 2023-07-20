В Карачаево-Черкесии объем ввода жилья вырос почти на 50%

В 2023 году на территории региона ведется строительство, реконструкция и капремонт 214 объектов

ЧЕРКЕССК, 20 июля. /ТАСС/. Более 220 тыс. кв. м нового жилья введено в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) в январе-июне текущего года, что на 50% больше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале в четверг сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"Хорошие результаты демонстрирует регион и по приросту ввода жилья. Только за первое полугодие 2023 года Карачаево-Черкесии введено 221,2 тыс. кв. м жилья, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это позволило Карачаево-Черкесии занять шестое место по стране по вводу жилья за первое полугодие текущего года", - написал глава региона по итогам заседания президиума правкомиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Темрезов добавил, что в текущем году на территории Карачаево-Черкесии ведется строительство, реконструкция и капремонт 214 объектов.

Как отметили ТАСС в Министерстве строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии, в 2022 году были зафиксированы рекордные для республики темпы ввода в эксплуатацию нового жилья - было введено более 309 тыс. кв. м, что на 30% выше показателей 2021 года.

За прошедший год введены 10 многоквартирных домов общей площадью более 63 тыс. кв. м и более 1,3 тыс. домов площадью 245,1 тыс. кв. м. Также в прошлом году проводились работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству более 190 объектов.