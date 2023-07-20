"Домклик" рассказал о рекордном количестве сделок с недвижимостью без ипотеки

В июне заключили 23,2 тыс. сделок на сумму 219 млн рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сервис "Домклик" отметил рекордное количество сделок с недвижимостью за собственные средства в июне текущего года - 23,2 тыс. на сумму 219 млн рублей. Доля таких сделок в общем объеме Сбера превысила 23%, говорится в сообщении банка.

"В июне 2023 года аналитики зафиксировали 23,2 тыс. сделок с недвижимостью за собственные средства (без ипотеки) на общую сумму 219 млн рублей - это рекорд за год", - отмечается в материалах.

Уточняется, что показатель таких операций за июнь вырос на 15% по сравнению с маем текущего года. Клиенты Сбера чаще всего приобретали без ипотеки квартиры на вторичном рынке (65,3% сделок). В новостройках доля сделок за собственные средства составила 13,5%, при покупке земельных участков - 10,1%.

Наибольшие показатели сделок без ипотеки в июне 2023 года (в объемах) отмечены в Москве (23,5%), Московской области (11,3%), Санкт-Петербурге (10,3%), Краснодарском крае (4,4%) и Свердловской области (3,1%).