Инвестиции в комплекс в форме черного кристалла в Новой Москве составили 1,6 млрд рублей

В комплексе сосредоточатся коммерческие образовательные объекты, спортивные заведения, а также культурно-выставочное пространство

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Группа "Родина" совместно с коммерческими операторами готовит к открытию многофункциональный комплекс в составе введенного в эксплуатацию жилого кластера Russian Design District на 1-й Ватутинской улице в Десеновском поселении (Новомосковский административный округ). Комплекс построен в форме огромного черного кристалла, инвестиции в его возведение составили 1,6 млрд рублей, сообщила в четверг председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"В многофункциональном комплексе сосредоточатся коммерческие образовательные объекты, спортивные заведения, а также культурно-выставочное пространство. Здесь появятся Центр художественной гимнастики под руководством Ирины Винер, Академия единоборств Fights Nights, частная школа "Путь к успеху". Посещать комплекс смогут не только жители девелоперского проекта, но и все желающие", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Как отметили в девелоперской группе, дизайн комплекса разработан отечественным архитектурным бюро, верхний этаж и кровля выполнены в форме огромного кристалла, который в длину достигает 93 м, в ширину - 55 м, а в высоту - 32 м.

"Уникальность дизайна в том, что с любого ракурса наблюдатель видит неповторимую композицию. В основе конструкции - стальной шаростержневой каркас, облицованный глянцевыми алюминиевыми панелями", - говорится в сообщении.

Авторский жилой кластер Russian Design District введен в эксплуатацию в июне 2023 года. В общей сложности площадь зданий составила около 78,2 тыс. кв. м, из которых почти 14 тыс. отдано под социальную, спортивную и образовательную инфраструктуру.