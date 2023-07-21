В Москве за пять месяцев выдали более 2,2 тыс. льготных IT-ипотек

Общая сумма выданных кредитов составила почти 27 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов на общую сумму почти 27 млрд рублей выдали в Москве за пять месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За пять месяцев 2023 года в Москве выдали более 2,2 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов на общую сумму почти 27 млрд рублей - на 40% больше, чем в 2022 году. <…> Москва сохраняет лидирующие темпы по выдаче IT-ипотеки - на столицу приходится более четверти от общего числа выданных в России в рамках программы льготных кредитов и почти 40% их объема", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, росту спроса на кредиты способствовали изменения в условиях программы, которые сделали ее более привлекательной для заемщиков. Были расширены возрастные границы для получателей кредита с 22-44 лет до 18-50 лет и сокращен срок, который они должны проработать в компании для сохранения льготной ставки.

"В мае москвичи оформили рекордное количество IT-ипотек - 624 льготных кредита на сумму 7,5 млрд рублей, что на 5,6% больше прежнего максимума, установленного в марте этого года. Одновременно растет и доля IT-кредитов в общем объеме льготных ипотечных программ. Если в 2022 году доля IT-ипотеки составляла почти пять процентов от объема программ с господдержкой, то в январе - мае текущего года она выросла до 12%, что подтверждает востребованность IT-ипотеки у граждан", - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Льготную IT-ипотеку под пять процентов годовых могут оформить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации IT-компаниях. Средняя зарплата заемщика из Москвы в течение трех последних месяцев должна составлять от 150 тыс. рублей до налогообложения. Максимальная сумма кредита для Москвы составляет 18 млн рублей, а присоединив рыночную кредитную программу, ее можно увеличить до 30 млн рублей. Оформить льготный кредит по программе можно до конца 2024 года.