В Хабаровском крае инвесторам-застройщикам предоставят землю без торгов

Отбор будет проводить межотраслевая комиссия, которая, в частности, будет оценивать процент площади жилых помещений, которые безвозмездно передадут в краевую, государственную или муниципальную собственность

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края утвердило порядок рассмотрения и отбора масштабных инвестпроектов по возведению жилья, земельные участки под которые будут предоставляться в аренду без проведения торгов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

"Отбор масштабных инвестпроектов будет проходить в несколько этапов. Первым делом застройщик должен обратиться в региональный Минстрой с заявлением о реализации масштабного инвестпроекта в пределах выбранного земельного участка. Если его предоставление возможно, объявляется отбор масштабных инвестпроектов", - говорится в сообщении.

Сам отбор будет проводить межотраслевая комиссия, которая оценит проекты по таким критериям, как срок строительства, стоимость 1 кв. м, реализация жилья во время строительства дома отдельным категориям граждан, у которых есть социальные выплаты. Также будет оцениваться процент площади жилых помещений, которые безвозмездно передадут в краевую, государственную или муниципальную собственность.

"Тот претендент, который наберет наибольшее количество баллов, будет признан победителем отбора. С ним заключат соглашение. Принятый порядок позволит нарастить объемы строительства жилых домов, увеличить государственный и муниципальный жилищный фонд и, как следствие, обеспечить жилыми помещениями граждан, категории которых определены законами края", - цитируют в сообщении и.о. министра строительства края Алексея Дубова.

Масштабным инвестпроект будет признан, если возводиться будет многоэтажный многоквартирный дом общей площадью не менее 50 тыс. кв. м либо группа малоэтажных или среднеэтажных домов общей площадью не менее 10 тыс. кв. м. Также речь идет о строительстве группы индивидуальных жилых домов общей площадью не менее 3 тыс. кв. м.