Институту пластической хирургии и косметологии в Москве построят новый корпус

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что сейчас строительная готовность объекта составляет 40%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Новый корпус частного медицинского центра "Института пластической хирургии и косметологии" построят в Красносельском районе столицы. Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строящееся здание - хирургический корпус с двумя подземными и восьмью надземными этажами, с вертолетной площадкой на крыше, а также переходом в соседнее здание института. <…> Сейчас здесь выполняются монолитные работы, каменная кладка, прокладка наружных инженерных сетей. Строители также приступили к монтажу внутренних инженерных систем", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что к настоящему времени строительная готовность объекта общей площадью 7,7 тыс. кв. м составляет 40%.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что Г-образную конфигурацию хирургического корпуса дополняет пластическая форма двухсветного пространства вестибюля в уровне первого и второго этажей. "Такая форма продиктована требованиями технологического процесса функционирования медицинского центра в совокупности с плотной окружающей застройкой и визуально-ландшафтным анализом", - пояснил он.

Левкин отметил, что здание будет выполнено в современном стиле. "Верхние этажи полностью облицуют светопрозрачным стеклом, задавая стиль всему зданию. Первые этажи оформят клинкерными ригелями, которые будут перекликаться с обликом существующего амбулаторного корпуса", - заключил глава департамента.