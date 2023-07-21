В Зеленограде сдано около 65 тыс. кв. м недвижимости за первое полугодие 2023 года

Наиболее активно развивается промышленный сектор в особой экономической зоне "Технополис "Москва"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Восемь объектов капитального строительства общей площадью 65 тыс. кв. м введено в эксплуатацию по итогам первого полугодия 2023 года на территории Зеленоградского административного округа (ЗелАО) Москвы. Об этом сообщил в пятницу председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Несмотря на довольно скромные объемы строительства по сравнению с другими округами столицы, с января Зеленоград демонстрирует значительный рост числа вводимых в эксплуатацию объектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие он составил почти 76%: было введено 65 тыс. кв. м недвижимости, в 2022 году - 37 тыс. кв. м. Наиболее активно развивается промышленный сектор в особой экономической зоне "Технополис "Москва", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Так, был введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники, открылся производственный комплекс по выпуску печатных плат для микроэлектроники, завершен первый этап строительства завода лекарственных средств фармацевтической компании "Р-Опра".

Также на территории округа развиваются жилые кварталы и строятся новые социальные объекты. "В районе Крюково сдан в эксплуатацию жилой дом по программе реновации на 180 квартир с подземной автостоянкой для жильцов. Современный детский сад на 250 мест появился в 17-м микрорайоне Зеленограда", - добавил глава комитета.

Кроме того, за шесть месяцев текущего года Мосгосстройнадзор оформил 13 разрешений на строительство в ЗелАО объектов общей площадью более 120 тыс. кв. м. На площадке "Алабушево" в ОЭЗ "Технополис Москва" началось строительство объектов по производству автомобильной электроники и завода по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. В рамках комплексного развития промзоны Центра информатики и электроники список образовательных учреждений округа пополнит новый учебный корпус школы на 550 мест. Детский сад на 250 мест с бассейном появится на территории района Крюково.

Контроль за строительством

Всего под контролем управления надзора по ЗелАО в первом полугодии находилось 50 объектов капитального строительства площадью более 816 тыс. кв. м. "Инспекторы комитета организовали 70 выездных проверок, в которых принимали участие эксперты подведомственного ГБУ "ЦЭИИС". Сотрудники центра экспертиз выполнили 270 испытаний и исследований конструкций и применяемых материалов. В ходе проверочных мероприятий на строящихся объектах выявлено 295 нарушений, составлено 164 протокола. Объем наложенных штрафных санкций по выявленным нарушениям превысил 12,9 млн рублей", - отметил Войстратенко.

Он подчеркнул, что все замечания оперативно устраняются участниками строительства под контролем инспекторов комитета. По итогам первого полугодия 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели с застройщиками ЗелАО 159 профилактических мероприятий, в том числе выдали 81 предостережение, организовали 70 консультаций и 8 профилактических визитов.