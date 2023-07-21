В Москве за полгода признали самостроем более 250 объектов недвижимости

Их общая площадь составляет почти 260 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Суды разных инстанций в первом полугодии 2023 года вынесли 256 решений о сносе самостроев в Москве. Еще свыше 2,3 тыс. дел находятся на рассмотрении, сообщил в пятницу ТАСС руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Как уточнили в департаменте, самостроями признают объекты, которые возведены на не предназначенных для этого земельных участках, без разрешительной документации или с нарушениями строительных норм и правил. Выявлением самостроев занимается Госинспекция по недвижимости, а департамент городского имущества обращается в суд с иском о сносе.

"Сейчас в судах разных инстанций рассматривается более 2,3 тыс. дел о самовольном строительстве на территории города. Площадь этих объектов превышает 2 млн кв. м. Только с начала этого года уже вынесено 256 решений о сносе таких объектов общей площадью почти 260 тыс. кв. м. Больше всего самостроев в центре столицы - 62 объекта общей площадью почти 90 тыс. кв. м", - сказал Гаман.

По его словам, на северо-востоке суды разных инстанций вынесли 32 решения о сносе самовольных построек. Еще по 26 объектов признаны самостроями на севере, северо-западе и юге столицы, 25 - на юго-востоке, 22 - на юго-западе, 20 - на востоке, 16 - на западе и один - в Зеленограде.