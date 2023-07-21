Власти Москвы выставят на продажу 10 участков для строительства частных домов

Шесть участков расположено в Троицком административном округе, еще четыре - в районе Косино-Ухтомском на востоке столицы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Москвы в третьем квартале 2023 года выставят на продажу десять земельных участков общей площадью более 1,4 га под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Горожане продолжают активно интересоваться земельными участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства. Популярностью пользуется как аренда, так и покупка городской земли. В ближайшее время город выставит на торги 10 земельных участков общей площадью 1,41 га <...>. Шесть участков расположено в Троицком административном округе, еще четыре - в районе Косино-Ухтомском на востоке столицы. Владельцы смогут построить на них жилые дома площадью от 400 до 848 кв. м", - сказал он.

Из шести объектов, выставляемых на продажу в Троицком округе, четыре находятся в поселении Кленовском, по одному - в поселениях Михайлово-Ярцевском и Щаповском. Еще четыре участка расположены на Лыткаринской улице на востоке столицы.