В Новомосковском округе Москвы с начала года подготовили больше всего нового жилья

Также в тройку административных округов-лидеров вошли СЗАО и ЮВАО

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Новомосковский административный округ (НАО) лидирует по суммарной жилой площади новых девелоперских проектов. С начала года здесь подготовлено к продаже более 700 тыс. кв. м жилой площади, сообщили в пятницу в пресс-службе Москомстройинвеста.

Также в тройку административных округов-лидеров входят Северо-Западный и Юго-Восточный (СЗАО и ЮВАО).

"В частности, в НАО представили свои проекты МИЦ, "Самолет", ПИК, А101, "Абсолют", "Инвесттраст", 3S Group. Новая застройка появится в поселениях Сосенском, Кокошкино, Марушкинском, Филимонковском, городском округе Щербинка. В СЗАО подготовлены к продаже квартиры общей жилой площадью более 330 тыс. кв. м от девелоперов Forma, ФСК, Asterus, "Крост", MR Group. В ЮВАО площадь квартир в презентованных проектах превышает 230 тыс. кв. м - здесь работают "Главстрой", ПИК, МИЦ", - значится в сообщении.

Как заверила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба, комитет в рамках своих полномочий анализирует все размещаемые проектные декларации и проводит необходимую работу с застройщиками.