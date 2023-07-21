В Новой Москве за полгода более 70 капитальных объектов получили разрешения на ввод

Общая площадь сданных объектов составила более 1,1 млн кв. м, в том числе более 500 тыс. кв. м занимают жилые площади

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор оформил разрешения на ввод в эксплуатацию 72 капитальных объектов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"ТиНАО занимает второе место в списке округов с самым большим объемом введенной в первом полугодии недвижимости после Южного административного округа. Общая площадь сданных объектов в Новой Москве составила более 1,1 млн кв. м, в том числе более 500 тыс. кв. м занимают жилые площади. В новых кварталах округа возведено 24 дома, из них четыре корпуса - по программе реновации в районе деревни Ватутинки", - приводятся в тексте слова председателя комитета Игоря Войстратенко.

Кроме того, в Новой Москве в течение шести месяцев 2023 года появилось пять новых детских садов, которые смогут принять в общей сложности более 1,3 тыс. воспитанников, сданы две школы на 1 150 и 2 100 мест. В многопрофильном медицинском центре на территории поселка Коммунарка открылся новый детский стационар. Первый в России роботизированный архивный комплекс Главархива достроен в поселении Вороновском.

Мосгосстройнадзор по итогам первого полугодия выдал в Троицком и Новомосковском административном округах Москвы 54 разрешения на строительство объектов общей площадью 1,2 млн кв. м. В числе стартовавших строек - 17 жилых объектов, а также 9 образовательных учреждений, 5 складских и логистических объектов, 3 торговых комплекса и спортивный объект.