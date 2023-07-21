В России ежегодно до 10 тыс. семей смогут воспользоваться "арктической ипотекой"

Объем строящегося жилья вырос более чем в два раза, отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Распространение программы "Дальневосточная ипотека" со ставкой до 2% на регионы Арктической зоны РФ простимулирует спрос на новое жилье, ежегодно мерой поддержки смогут воспользоваться до 10 тыс. семей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ДОМ.РФ.

"Новой мерой поддержки будут ежегодно пользоваться около 5-10 тыс. семей", - говорится в сообщении.

Запуск "Дальневосточной ипотеки" позволил простимулировать спрос на новостройки, что отразилось и на объемах строящегося жилья - он вырос более чем в два раза, прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Рассчитываем, что "арктическая ипотека" будет не менее востребованной, а растущий спрос подтолкнет приход новых застройщиков. До конца 2030 года с помощью программы смогут улучшить жилищные условия десятки тысяч семей", - цитирует его пресс-служба.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением запустить в арктических регионах программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей - по аналогии с механизмом, уже работающим на Дальнем Востоке. Срок действия такой меры он предложил установить до 2030 года.

"Дальневосточная ипотека" запущена в 2019 году. Программа позволяет получить ипотечный кредит на жилье в ДФО по льготной ставке не более 2% годовых. С помощью нее граждане могут приобрести жилье в новостройках, а также квартиры на вторичном рынке, если они расположены на территории сельских населенных пунктов, в Магаданской области или Чукотском автономном округе или моногородах. Также по льготной ставке можно построить индивидуальный жилой дом.