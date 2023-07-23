Приморье лидирует в ДФО по строительству жилья

ТАСС, 23 июля. Приморский край лидирует среди регионов Дальневосточного федерального округа по ряду показателей строительной отрасли. Об этом сообщил глава Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
"Приморье лидирует в стройке по ряду показателей среди других регионов Дальнего Востока. При поддержке Минстроя в крае практически закрыт вопрос обманутых дольщиков, выросли темпы переселения из аварийного жилья", - написал Кожемяко. В видео, опубликованном в канале, он сообщил, что в этом году будет сдано 1,1 млн кв. м жилья.
Он отметил, что в крае выстроена эффективная работа с федеральным ведомством, край регулярно получает поддержку Минстроя. Большую роль сыграли инфраструктурные кредиты, сумма которых составила порядка 12 млрд рублей, и средства выделены в рамках программ по благоустройству.
Развитие строительной отрасли в Приморье губернатор обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным, который находится в регионе в командировке.
Минстрой России сообщал, что ввод жилья за первое полугодие в регионе составил 625 тыс. кв. м, что превышает показатели прошлого года на 48,3%. По программе расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, расселено 72,85 тыс. кв. м. Для формирования условий для комфортного и доступного проживания в Приморском крае реализуется программа строительства домов для сдачи в коммерческий найм. Во Владивостоке строят многоквартирный дом под найм на 439 квартир.