Приморье лидирует в ДФО по строительству жилья

Глава региона Олег Кожемяко отметил, что большую роль сыграли инфраструктурные кредиты, сумма которых составила порядка 12 млрд рублей

ТАСС, 23 июля. Приморский край лидирует среди регионов Дальневосточного федерального округа по ряду показателей строительной отрасли. Об этом сообщил глава Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

"Приморье лидирует в стройке по ряду показателей среди других регионов Дальнего Востока. При поддержке Минстроя в крае практически закрыт вопрос обманутых дольщиков, выросли темпы переселения из аварийного жилья", - написал Кожемяко. В видео, опубликованном в канале, он сообщил, что в этом году будет сдано 1,1 млн кв. м жилья.

Он отметил, что в крае выстроена эффективная работа с федеральным ведомством, край регулярно получает поддержку Минстроя. Большую роль сыграли инфраструктурные кредиты, сумма которых составила порядка 12 млрд рублей, и средства выделены в рамках программ по благоустройству.

Развитие строительной отрасли в Приморье губернатор обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным, который находится в регионе в командировке.

Минстрой России сообщал, что ввод жилья за первое полугодие в регионе составил 625 тыс. кв. м, что превышает показатели прошлого года на 48,3%. По программе расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, расселено 72,85 тыс. кв. м. Для формирования условий для комфортного и доступного проживания в Приморском крае реализуется программа строительства домов для сдачи в коммерческий найм. Во Владивостоке строят многоквартирный дом под найм на 439 квартир.