В ЛНР заявили, что четыре застройщика готовы построить жилье в Луганске

Сейчас на территории республики подобрано 92 участка под жилищное строительство, ведутся работы по их разграничению

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Четыре застройщика готовы приступить к строительству жилья на территории Луганска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона в понедельник.

"Ведется работа с потенциальными застройщиками - четыре обозначили свою готовность приступить к строительству жилья на территории города Луганска", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Он уточнил, что сейчас на территории республики подобрано 92 участка под жилищное строительство, ведутся работы по их разграничению.

С началом боевых действий в ЛНР с 2014 года новых многоэтажных жилых домов в регионе не возводилось.