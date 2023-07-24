24 июля, 07:32

В ЛНР заявили, что четыре застройщика готовы построить жилье в Луганске

Сейчас на территории республики подобрано 92 участка под жилищное строительство, ведутся работы по их разграничению

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Четыре застройщика готовы приступить к строительству жилья на территории Луганска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона в понедельник.

"Ведется работа с потенциальными застройщиками - четыре обозначили свою готовность приступить к строительству жилья на территории города Луганска", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

Он уточнил, что сейчас на территории республики подобрано 92 участка под жилищное строительство, ведутся работы по их разграничению.

С началом боевых действий в ЛНР с 2014 года новых многоэтажных жилых домов в регионе не возводилось. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация