Девелопер "Пионер" выбрал крупнейшего генподрядчика из Турции для жилого квартала в Москве

Девелопер выбрал компанию Antteq для выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ первой очереди жилого квартала на Полковой улице

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Генеральным подрядчиком первой очереди жилого квартала Pride на Полковой улице в Москве станет компания Antteq, которая входит в группу крупнейшего турецкого холдинга Ant Yapi. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе девелопера проекта "Пионер".

"Девелопер выбрал компанию Antteq в качестве генерального подрядчика для выполнения полного комплекса строительно-монтажных работ первой очереди жилого квартала на Полковой улице", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь первой очереди жилого квартала составляет 111,9 тыс. кв. м, общее количество квартир - 910. В рамках первого этапа строительства будут возведены корпуса переменной высотности - от 7 до 22 этажей и выполнено комплексное благоустройство. Строительство первой очереди проекта планируется завершить в 2025 году.

"Проект Pride является для нас новым большим опытом, где смогут реализоваться современные инженерные и архитектурные решения", - цитируют в сообщении управляющего партнера Antteq Исмета Биринджи.

Девелопер "Пионер" с 2001 года специализируется на строительстве многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в портфеле компании - около 3 млн кв. м построенного жилья.

Строительно-инжиниринговая компания Antteq ведет свою деятельность на российском рынке недвижимости уже более 10 лет и входит в группу турецкого холдинга Ant Yapi - одной из 150 крупнейших строительных корпораций мира. За годы работы в России генеральный подрядчик реализовал свыше 5,5 млн кв. м объектов недвижимости различного формата.