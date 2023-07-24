Девелопер создал 600 рабочих мест в центре Москвы после обновления бизнес-центра

Объект уже открыт, его площади заняли арендаторы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Компания "БКЛ Недвижимость" за счет обновления здания бизнес-центра на улице Большие Каменщики в Центральном административном округе Москвы создала 600 новых рабочих мест. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Компания-девелопер "БКЛ Недвижимость" создала 600 новых рабочих мест в Таганском районе. Это стало возможным благодаря работам по обновлению бизнес-центра. Объект расположен по адресу: ул. Большие Каменщики, д. 9с", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводятся в тексте, общая площадь четырехэтажного здания составляет 7 726 кв. м. "Застройщик увеличил количество входных групп - теперь их семь, вместо одной, как было изначально. Также было проведено благоустройство, а именно создан зеленый амфитеатр площадью более 1,2 тыс. кв. м, доступный для жителей города. Это позволило расширить пространство кластера и создать возможность для работы и отдыха в новом саду", - рассказала она.

На первом этаже бизнес-центра и во внутреннем дворе представлены кафе, рестораны, аптека, магазины и другие коммерческие точки товаров и услуг. Также в здании разместились офисы различных компаний. Объект уже открыт, его площади заняли арендаторы.

"Программа редевелопмента Таганского района застройщика "БКЛ Недвижимость" получила название P.A.N.G.A.E.A. В ходе работы над проектом было проведено комплексное обновление бывших промышленных территорий ОАО "Мосхимфармпрепараты" им. Н. А. Семашко" на улице С. Радонежского, 15-17 и капитальный ремонт типовой постройки на улице Большие Каменщики, 9 - станции метро "Таганская", - добавили в пресс-службе.