На рынке новостроек Москвы число ипотечных сделок увеличилось на 18,8% в первом полугодии

В июне 2023 года на рынке новостроек зарегистрировано 6,4 тыс. сделок с ипотекой, что на 26,7% больше, чем годом ранее

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Около 36,4 тыс. ипотечных сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы зарегистрировано в первом полугодии 2023 года, что на 18,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Всего в первом полугодии зарегистрирован 36,3 тыс. договор с привлечением заемных средств. Этот показатель в годовом отношении превышает как 2022 (+18,8%), так и 2021 год (+3,6%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в июне 2023 года на рынке новостроек Москвы зарегистрировано 6,4 тыс. сделок с ипотекой, что на 26,7% больше, чем годом ранее.

Как рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, на протяжении последних трех лет доля оформленных сделок с использованием ипотеки на рынке нового строительства держится на уровне около 50% от общего числа зарегистрированных договоров долевого участия. "При этом в текущем году данный показатель составил 54,1%, что на 6,5% выше шести месяцев прошлого года и на 2,7% превышает 2021 год. В июне за месяц процент зарегистрированных договоров с привлечением кредитных средств увеличился и стал максимальным с начала года - 59%", - приводит его слова пресс-служба.