Около 87 тыс. московских дольщиков уже получили квартиры с использованием эскроу-счетов

Помимо жилья гражданам передано более 17,5 тыс. машино-мест и более 19,5 тыс. нежилых помещений

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 87 тыс. московских дольщиков получили квартиры в домах, которые полностью реализовывались только по новой схеме долевого строительства с использованием эскроу-счетов с начала ее действия. Об этом сообщил в понедельник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политик и строительства Андрей Бочкарев.

"С переходом [с 1 июля 2019 года] к новой схеме долевого строительства исполнено уже около 87 тыс. договоров долевого участия по квартирам и более 37 тыс. ДДУ (договоров долевого участия - прим. ТАСС) по нежилым помещениям, в числе которых машино-места, офисные и иные коммерческие помещения", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что для каждого ДДУ открывается свой отдельный эскроу-счет. "На сегодняшний день в московских новостройках, где все договоры долевого участия заключались с эскроу, раскрыто порядка 124 тыс. счетов на общую сумму 1,2 трлн рублей", - добавила Пятова.

Руководитель Москомстройинвеста отметила, что помимо жилья гражданам передано более 17,5 тыс. машино-мест и более 19,5 тыс. нежилых помещений. Все помещения были приобретены по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов. После ввода в эксплуатацию и объектов девелоперы смогли получить денежные средства граждан, аккумулированные на счетах эскроу.

"За первое полугодие текущего года более 24,3 тыс. московских дольщиков получили свои квартиры в домах, построенных полностью по новой схеме с использованием эскроу-счетов. Общая площадь этих квартир составляет 1,5 млн кв. м", - уточнила Пятова.

По ее словам, по новой схеме в Москве построено почти 10,1 млн кв. м недвижимости, на которые выдано 201 разрешение на ввод в эксплуатацию.