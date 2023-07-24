В Новой Москве инвестор сможет арендовать участок для объекта общепита

Торги пройдут в электронной форме 17 августа, подать заявку на участие можно до 14 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги по аренде земельный участок площадью более 1 тыс. кв. м, где инвестор сможет разместить объект общественного питания. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков

"Земельный участок площадью более 1 тыс. кв. м под строительство придорожного кафе расположен в селе Ознобишино поселения Щаповское в ТиНАО. Размер годовой арендной платы определится по итогам открытого аукциона. Договор с победителем подпишут на 2,5 года. Он сможет построить на участке здание суммарной площадью до 805 кв. м и высотой до 10 м", - сказал Щербаков.

Торги пройдут в электронной форме 17 августа, подать заявку на участие можно до 14 августа. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

"Участок обладает большим коммерческим потенциалом: он находится на Варшавском шоссе, в непосредственной близости расположен строительный рынок. После завершения строительства объект будет передан в собственность арендатора. Он также сможет воспользоваться исключительным правом на приобретение земельного участка, на котором расположена постройка", - уточнили в пресс-службе департамента по конкурентной политике.