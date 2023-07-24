ДОМ.РФ оценил дефицит кадров в сфере цифрового строительства в России в 100 тыс. человек

По словам управляющего директора по IT и цифровой трансформации организации Николая Козака, около 20% российских застройщиков по итогам месяца работают с применением технологий информационного моделирования

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Дефицит кадров в сфере технологий информационного моделирования (ТИМ) российской стройотрасли составляет примерно 100 тыс. специалистов, рассказал в четверг в интервью ТАСС управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

"За два года деятельности цифровой академии ДОМ.РФ мы обучили более 10 тыс. специалистов по ТИМ. При этом дефицит кадров в отрасли в целом оценивают примерно в 100 тыс. специалистов", - сказал он, добавив, что около 20% российских застройщиков по итогам месяца работают с применением ТИМ. "Гигантская работа, которую последовательно выполняет ДОМ.РФ совместно с Минстроем, Минцифрой и бизнес-сообществом. За последний месяц в ТИМах работают уже 18% застройщиков. Ранее это было 16%", - уточнил Козак.

По данным ДОМ.РФ, за второй квартал прирост на платформе "Цифровой контроль строительства" составил более 560 проектов и 170 заказчиков. В целом по стране из порядка 100 млн кв. м жилья в 41% применяются или пилотируются ТИМы. "Только 10% площадей из них приходится на топ-3 российских застройщиков - ГК ПИК, Самолет и ЛСР. То есть цифровые модели контроля проектирования и строительства осваивают девелоперы разного уровня", - добавил топ-менеджер.

По словам спикера, 68% застройщиков используют ТИМ для проектирования объектов, 29% - применяют в строительстве. Этапы предпроектных работ и эксплуатации зданий делают лишь пробные шаги - 2% и 1% застройщиков соответственно. Лидерами являются девелоперы Центрального (856 строящихся объектов с применением ТИМ), Северо-Западного (501 объект) и Уральского (более 300 объектов) федеральных округов. Всего ТИМ при строительстве жилых зданий применяются сейчас в 40 субъектах РФ.

ТИМ призвана обеспечить экономию средств государства и бизнеса, прозрачность строительного процесса и безопасность будущих зданий. ТИМ - это создание цифровых двойников зданий: проектирование, строительство и эксплуатация здания сначала выполняются в цифре, а уже после этого в натуральном виде. Объекты госзаказа проектируются с помощью цифровых моделей с начала 2022 года. С 1 июля 2024 года переход на технологии информационного моделирования стал обязательным для застройщиков. Координационную и методическую поддержку девелоперам по переходу на ТИМ оказывает ДОМ.РФ.